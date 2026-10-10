Jhansi News: पांच करोड़ से दो सड़कों का शुरू हुआ नवीनीकरण कार्य

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ललितपुर। जनपद में ललितपुर महरौनी व महरौनी से मड़ावरा होकर मदनपुर मार्ग पर आवागमन सुगम होगा। इन दोनों 83 किलोमीटर की सड़कों का नवीनीकरण का कार्य पांच करोड़ से किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि दो माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।जिले में ललितपुर से महरौनी व महरौनी से मड़ावरा होकर मदनपुर मार्ग प्रमुख मार्ग है। इन मार्गों से जनपद के सैकड़ों गांव के साथ ही मध्यप्रदेश के लिए टीकमगढ़ व सागर के लिए आवागमन करते हैं। इससे अधिक व्यस्त मार्ग हैं। बारिश के मौसम में कई जगह सड़क उखड़ गई थी तो कई जगह गड्ढों में तब्दील हो गई थी। इससे हिचकोले खाकर चलना होता था।लेकिन, अब मार्ग में जल्द ही आवागमन सुगम होगा। ललितपुर से महरौनी तक 38 किमी मार्ग का नवीनीकरण लगभग दो करोड़ व महरौनी से मड़ावरा होकर मदनपुर तक 45 किमी मार्ग का नवीनीकरण लगभग तीन करोड़ से किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने शासन से स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी। अब निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कार्य तेज गति से कराया जा रहा है। जल्द ही पूर्ण करा लिया जाएगा। इससे आवागमन सुगम होगा।ललितपुर से महरौनी और महरौनी से मड़ावरा मदनपुर मार्ग का नवीनीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा।- रोहित त्रिपाठी, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड