Jhansi News: बारिश ने बिगाड़ा किसान का गणित, एक हेक्टेयर उड़द में 17 हजार का घाटा

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किसानों के अनुसार एक हेक्टेयर में उड़द की बोआई से लेकर कटाई और थ्रेसिंग तक करीब 27 हजार रुपये की लागत आती है। इसमें जुताई, बीज, बोहनी, खाद, दवा, कटाई, मजदूरी, थ्रेसिंग और भाड़ा शामिल है। लगातार बारिश के कारण खेत में खड़ी उड़द की फसल में ही अंकुरण हो गया। इससे दाने काले और दागी हो गए। गुणवत्ता प्रभावित होने से किसानों को मंडी में भी उचित भाव नहीं मिल रहा है।किसानों का कहना है कि एक हेक्टेयर में सामान्य तौर पर एक से ढाई क्विंटल तक उड़द की पैदावार होती है। वर्तमान में दागी फसल के कारण मंडी में करीब चार से साढ़े चार हजार रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। ऐसे में कई किसानों को पूरी फसल बेचने के बाद भी करीब नौ से दस हजार रुपये ही मिल पा रहे हैं। किसानों ने सरकार से फसल का सर्वे कराकर राहत देने की मांग की है। साथ ही मंडी में कम कीमत पर बिक रही बची हुई उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मांग की है, ताकि उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिल सके।एक हेक्टेयर में उड़द की फसल पर खर्चउड़द बीज, 20 किलोग्राम - 2,000 रुपयेखेत की जुताई - 2,000 रुपयेबोहनी - 2,000 रुपयेखरपतवारनाशक की दवा, दो बार - 3,000 रुपयेकीटनाशक और पोषक तत्व - 2,500 रुपयेउड़द की कटाई, 22 मजदूर - 8,800 रुपयेफसल एकत्रित कराने का खर्च - 2,000 रुपयेथ्रेसर का खर्च - 3,000 रुपयेथ्रेसर में मजदूरी - 1,200 रुपयेभाड़ा - 500 रुपयेकुल खर्च : 27,000 रुपयेफोटो-47कर्ज लेकर उड़द की फसल लगाई थी, लेकिन बारिश में पूरी फसल सड़ गई। अब बैंक का कर्ज कैसे चुकाएं, समझ नहीं आ रहा। सरकार सर्वे कराकर मुआवजा दे तो रबी की फसल की लागत जुटाने में मदद मिलेगी।- रघुपत पटेल, किसान, कलौथराफोटो-48एक हेक्टेयर में 27 हजार रुपये की लागत लगाने के बाद बची उड़द की बिक्री से केवल नौ हजार रुपये मिले हैं। इससे फसल की लागत तक नहीं निकल पाई।- धीरज सिंह लोधी, किसान, करमराफोटो-49बारिश से बची उड़द मंडी में सस्ती बिक रही है। सरकार इसे एमएसपी पर खरीदे तो किसानों को कुछ राहत मिल सकती है।- दौलतराम विश्वकर्मा, किसान, बिरधाफोटो-50लगातार बारिश ने उड़द की फसल पूरी तरह चौपट कर दी है। इससे किसान घाटे में चला गया है। सरकार किसानों को निशुल्क खाद और बीज उपलब्ध कराए, ताकि वे रबी की बुआई कर सकें।- मुन्नीलाल, किसान, रीछपुराराजस्व, कृषि और बीमा कंपनी के संयुक्त दलों ने खरीफ की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे पूरा कर लिया है। बारिश से फसलों पर पड़े प्रभाव की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेज दी गई है।- अख्तर हुसैन, उप कृषि निदेशक