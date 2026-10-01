Jhansi News: पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए निकाली जन-जागरूकता यात्रा

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जनसभा में कार्यकर्ताओं ने खून से हस्ताक्षर पत्र तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित किया। भानु सहाय और रघुराज शर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय जनता दशकों से आंदोलन कर रही है। उन्होंने जन प्रतिनिधियों और सरकारों पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया। पूर्व सांसद उमा भारती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे अधूरे रहे हैं। विधायक और सांसद इस जन-आकांक्षा पर मौन हैं, जिससे गहरा आक्रोश है। मांग पूरी न होने तक आंदोलन को और तेज करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर राजीव अग्रवाल, जितेंद्र वर्मा, सुरेश नगाइच, हिमांशु वर्मा, सुरेंद्र श्रीवास, जिलाध्यक्ष चंद्रकांत आदि उपस्थित रहे।

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मऊरानीपुर। पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को जन-जागरूकता यात्रा निकाली गई। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने इसका नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई चौराहे पर स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया।