Jhansi News: महिला को किए अश्लील इशारे, सात पर प्राथमिकी

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मऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत निवासी महिला ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिए बताया कि देवरी सिंहपुरा निवासी आकाश, राकेश, गीता, मुन्नी, चीना, सपना व क्षमा उसके घर के दरवाजे के सामने बैठकर उसे देखकर अश्लील इशारे करते थे। गंदे-गंदे गाने गाते थे। उनकी इस हरकतों का विरोध करने पर वे उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। संवाद