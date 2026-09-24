Jhansi News: तीन दर्जन गांवों में 10 दिन से बिजली नहीं

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खिलारा। विद्युत उपकेंद्र भंडरा से जुड़े तीन दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दस दिनों से रात्रि में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। घंटों बिजली गुल रहने से उपभोक्ताओं को गर्मी और अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। इससे बीमार, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को विशेष परेशानी हो रही है। पंखे, कूलर जैसे विद्युत उपकरण बंद होने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। घरेलू कार्य और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग कटौती की कोई पूर्व सूचना नहीं देता। उन्होंने विभाग से रात्रिकालीन अघोषित कटौती तत्काल बंद कर नियमित आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि यदि कटौती आवश्यक हो तो उसे दिन के समय किया जाए।