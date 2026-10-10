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Jhansi News: एनएचएम संविदा कर्मियों को दो माह से नहीं मिला मानदेय

Sat, 10 Oct 2026 03:13 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:13 AM IST
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NHM contractual employees have not received honorarium for two months.
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मियों को दो माह से मानदेय नहीं मिला है। जिले में एक हजार से अधिक कर्मी विभिन्न पदों पर तैनात हैं। उन्हें अगस्त और सितंबर का मानदेय नहीं मिला है।
महानिदेशक पिंकी जोवल ने 20 अगस्त तक मानदेय जारी करने का आदेश दिया था। यह आदेश रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक कर्मी खुशी से त्योहार मना सके। हालांकि, महानिदेशक के आदेश के बावजूद मानदेय नहीं मिला है। इससे इन कर्मियों के सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। पहले मानदेय न मिलने का कारण बजट का अभाव बताया जा रहा था। अब बजट आ चुका है, फिर भी मानदेय नहीं मिला है।
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मंगलवार तक मिल सकता है वेतन : सीएमओ
सीएमओ शिशिर पुरी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनएचएम कर्मियों के मानदेय का विवरण ट्रेजरी भेज दिया गया है। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक कर्मी को सोमवार या मंगलवार तक मानदेय मिल जाएगा।
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