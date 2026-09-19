Jhansi News: नवनिर्मित सड़क का हुआ लोकार्पण
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:48 AM IST
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पूंछ। ग्राम बरौदा में शुक्रवार को नवनिर्मित एपेक्स सड़क का विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने लोकार्पण किया। ग्राम प्रधान मालती देवी ने गांव में सड़क निर्माण की मांग की थी। उनकी मांग पर निर्माण कार्य कराया गया। इस मौके पर आरपी निरंजन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कराना प्राथमिकता है। ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से लेते हुए विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर गुरदीप सिंह, प्रदीप टांडा, राजेंद्र सिंह सेंगर, रामस्वरूप, वेद वर्मा, रवि पाल, चंद्रशेखर बघेल, विनोद पाल, अरविंद पाल, भरत शरण नगाइच आदि मौजूद रहे। संवाद
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