फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   New line fails testing; leakage occurs on main lines.

Jhansi News: टेस्टिंग में फेल हो गई नई लाइन, मुख्यमार्गों पर हो गई लीकेज

Fri, 25 Sep 2026 02:32 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
New line fails testing; leakage occurs on main lines.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ललितपुर। शहर में पेयजल लाइन से लीकेज की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। बृहस्पतिवार को अमृत योजना के तहत बनाई गई नवीन टंकी की पेयजल लाइन की टेस्टिंग की गई। इस दौरान इलाइट और चर्चरोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर लीकेज होने लगा।
शहर के चर्च रोड, महिला थाना के पास नहर चौराहा और इलाइट चौराहे पर भी पाइपलाइन लीकेज हुई। नए स्थानों पर मुख्य सड़कों पर पाइपलाइन लीकेज होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सूचना मिलने पर पानी की आपूर्ति रोकी गई, जिसके बाद लीकेज बंद हुए। पानी बहने से सड़कों पर गड्ढे बन गए। इस घटना में सैकड़ों लीटर पानी नालियों में बहकर बर्बाद हो गया। शहर में पुराने लीकेज भी अभी तक ठीक नहीं हुए हैं।
विज्ञापन

---------
फोटो-60
महिला थाना के पास नहर चौराहे पर बृहस्पतिवार को सुबह से सड़क किनारे से निकली पाइप लाइन लीकेज हो गई। इससे यहां सड़क पर पानी पांच घंटे से अधिक समय तक फैलकर बर्बाद होता रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------
फोटो-62
नगर संसाधन केंद्र चर्च रोड के सामने पाइपलाइन लीकेज होने के कारण सड़क किनारे बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता रहा। इससे यहां वाहन पार्क करने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा। इससे सड़क किनारे काफी दूर तक पानी बहता रहा।

----------
फोटो-63
इलाइट चौराहा पर राजघाट रोड मोड़ पर बृहस्पतिवार को सुबह सड़क किनारे पाइपलाइन लीकेज हो गया। दोपहर तक भी पानी बहने के कारण यहां दलदल जैसी स्थिति बन गई।
-----------
जल निगम की ओर से बिछाई गई नई पाइपलाइन की टेस्टिंग चल रही है। लीकेज के बारे में जल निगम के अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो भी लीकेज मिल रहे हैं, उसे जल निगम के माध्यम से ठीक कराया जा रहा है।-मुंशीलाल वर्मा, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed