Jhansi News: स्वयं सहायता समूह की दीदीयों को कैंटीन संचालन के लिए हुआ एमओयू

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प्रशिक्षण का उद्देश्य दीदियों को कैंटीन चलाने, कैटरिंग और फूड स्टॉल लगाने में सक्षम बनाना है। इस अवसर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय ,मुख्य विकास अधिकारी भी आरएस सब्बनबाड , उपायुक्त स्वत: रोजगार सुनील कुमार सिंह समेत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और अन्य प्रोफेसर मौजूद रहे। विज्ञापन

प्रशिक्षण का उद्देश्य दीदियों को कैंटीन चलाने, कैटरिंग और फूड स्टॉल लगाने में सक्षम बनाना है। इस अवसर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय ,मुख्य विकास अधिकारी भी आरएस सब्बनबाड , उपायुक्त स्वत: रोजगार सुनील कुमार सिंह समेत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और अन्य प्रोफेसर मौजूद रहे।

झांसी।एनआरएलएम और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीच मंगलवार को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रशिक्षण देने लिए हुआ है।