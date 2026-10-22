Jhansi News: श्रीराम का हुआ राज्याभिषेक, देवताओं ने की पुष्पवर्षा

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मंचन में रावण वध के पश्चात श्रीराम, सीता जी एवं लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आते है। भगवान राम के आगमन पर संपूर्ण अयोध्या में खुशियां छा जाती है। दीप प्रज्वलित किए जाते है। मंगल गीत गाए जाते हैं। भगवान राम भरत जी को गले लगाते हैं। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां उत्साह से होती है और शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक करते हैं। श्रद्धालु भक्ति में विभोर होकर जयकारे लगाते हैं। सदर बाजार में मंचन अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष विजय पटैरिया, महामंत्री वरुण जैन, रोहित गुप्ता, विकास खत्री, नरेंद्र कौशिक, अर्जुन यादव, राघवेंद्र राय, राजीव चौरसिया आदि मौजूद रहे।