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Jhansi News: श्रीराम का हुआ राज्याभिषेक, देवताओं ने की पुष्पवर्षा

Thu, 22 Oct 2026 01:42 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:42 AM IST
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Lord Ramas coronation took place; the gods showered flowers.
क्राफ्ट मेला मैदान में राम लक्ष्मण का तिलक करते अतिथि l संवाद - फोटो : Archive
झांसी। सदर बाजार और बड़ाबाजार की रामलीलाओं में बुधवार को श्रीराम राज्याभिषेक लीला का मनोहारी मंचन हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और श्रद्धालुओं ने जय सियाराम के जयकारे लगाए।
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मंचन में रावण वध के पश्चात श्रीराम, सीता जी एवं लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आते है। भगवान राम के आगमन पर संपूर्ण अयोध्या में खुशियां छा जाती है। दीप प्रज्वलित किए जाते है। मंगल गीत गाए जाते हैं। भगवान राम भरत जी को गले लगाते हैं। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां उत्साह से होती है और शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक करते हैं। श्रद्धालु भक्ति में विभोर होकर जयकारे लगाते हैं। सदर बाजार में मंचन अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष विजय पटैरिया, महामंत्री वरुण जैन, रोहित गुप्ता, विकास खत्री, नरेंद्र कौशिक, अर्जुन यादव, राघवेंद्र राय, राजीव चौरसिया आदि मौजूद रहे।
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