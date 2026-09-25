Jhansi News: बुंदेलखंड राज्य के लिए खून से लिखे पत्र
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:05 AM IST
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बरुआसागर। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने चौक बाजार में प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा, तीन साल में राज्य बनाने का वादा 12 साल बाद भी अधूरा है। उन्होंने बताया कि 21 अक्तूबर को धिक्कार यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर रघुराज शर्मा, प्रदीप झा, अनिल कश्यप, संजय पुरोहित पूर्व पार्षद, प्रमोद राय, मुकेश अग्रवाल, मदन मोहन गुप्ता, जयशंकर बबलू, आलोक सोनी, अभिषेक, हर्ष, शाहरुख खान, सुरेश रैकवार आदि मौजूद रहे। संवाद
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