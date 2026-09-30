फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Gang from Gujarat stealing luggage from train passengers busted

Jhansi: रेल यात्रियों का सामान चुराने वाले गुजराती गिरोह का भंडाफोड़, तीन युवतियों समेत चार युवक पकड़े

Wed, 30 Sep 2026 01:12 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 30 Sep 2026 01:12 PM IST
सार

यह शातिर पिछले करीब एक साल से वारदात कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी हुए करीब छह लाख रुपये का सामान और नकदी बरामद की है।

विज्ञापन
Jhansi: Gang from Gujarat stealing luggage from train passengers busted
थाना जीआरपी, झांसी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रेल यात्रियों के सामान चोरी करने वाले शातिर गुजराती गिरोह का जीआरपी ने भंडाफोड़ कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने गिरोह के सात सदस्यों को झांसी स्टेशन से पकड़ लिया। इनमें तीन युवतियां भी शामिल थीं। यह सभी गुजरात के रहने वाले हैं। पिछले करीब एक साल से वारदात कर रहे थे। इनके पास से चोरी हुए करीब छह लाख रुपये का सामान और नकदी बरामद हुई। पूछताछ के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से सभी जेल भेज दिए गए।
विज्ञापन


एसपी विपुल श्रीवास्तव के मुताबिक प्लेटफार्मों और चलती ट्रेनों के अंदर सो रहे यात्रियों को निशाना बनाने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही थी। इनमें महिलाओं का भी इस्तेमाल होता था। सोते समय ही यात्रियों के मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे। सुराग मिलने पर जीआरपी ने इनको झांसी स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। इनमें कृष्णा (20), अमर (45), मनोज सोलंकी, अमित दिलीप भाई (34) शामिल हैंं वहीं, महिलाओं में संगीता (42), ज्योति (42) और ऊषा (32) भी गिरोह से जुड़ी हुई थीं। यह सभी गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ जीआरपी थाने में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed