Jhansi: रेल यात्रियों का सामान चुराने वाले गुजराती गिरोह का भंडाफोड़, तीन युवतियों समेत चार युवक पकड़े

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एसपी विपुल श्रीवास्तव के मुताबिक प्लेटफार्मों और चलती ट्रेनों के अंदर सो रहे यात्रियों को निशाना बनाने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही थी। इनमें महिलाओं का भी इस्तेमाल होता था। सोते समय ही यात्रियों के मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे। सुराग मिलने पर जीआरपी ने इनको झांसी स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। इनमें कृष्णा (20), अमर (45), मनोज सोलंकी, अमित दिलीप भाई (34) शामिल हैंं वहीं, महिलाओं में संगीता (42), ज्योति (42) और ऊषा (32) भी गिरोह से जुड़ी हुई थीं। यह सभी गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ जीआरपी थाने में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

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रेल यात्रियों के सामान चोरी करने वाले शातिर गुजराती गिरोह का जीआरपी ने भंडाफोड़ कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने गिरोह के सात सदस्यों को झांसी स्टेशन से पकड़ लिया। इनमें तीन युवतियां भी शामिल थीं। यह सभी गुजरात के रहने वाले हैं। पिछले करीब एक साल से वारदात कर रहे थे। इनके पास से चोरी हुए करीब छह लाख रुपये का सामान और नकदी बरामद हुई। पूछताछ के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से सभी जेल भेज दिए गए।