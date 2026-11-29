Jhansi News: पुलिस ने वाहन चालकों को दिए हेलमेट
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:06 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:06 AM IST
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मऊरानीपुर। यातायात माह के अंतर्गत शनिवार को नगर के विभिन्न चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने जरूरतमंद लोगों को हेलमेट वितरित किए। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार और यातायात प्रभारी प्रेमपाल ने डाकखाना तिराहे पर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटे। उन्होंने वाहन चालकों से मोटरसाइकिल चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने का आग्रह किया। इस मौके पर उप निरीक्षक नवीन तिवारी, सुभाष यादव, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अखिलेश सेठ, राजेंद्र राहुल आदि मौजूद रहे। संवाद
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