Jhansi News: 45 हजार के अवैध पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:46 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:46 AM IST
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दतिया। सोमवार को अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहा। थाना भांडेर पुलिस ने सरसई रोड पर कार्रवाई की। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक सपना शर्मा के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी। पुलिस ने भटनागर मैरिज गार्डन के पास से जयजयराम गुप्ता को पकड़ा। उसके कब्जे से करीब 45 हजार रुपये कीमत के पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। जांच में आरोपी के पास पटाखों के भंडारण और बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने सामग्री जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। संवाद
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