Jhansi News: दंपती हत्याकांड के खुलासे के लिए आईजी ने तलब की जांच रिपोर्ट

विज्ञापन



रही है। हत्याकांड के बाद पुलिस की कई टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर काम कर रही हैं।



000

खुलासे के लिए अलग-अलग पुलिस टीम लगाई गई है। सभी तरह के साक्ष्य लिए जा रहे हैं। कुछ लोगोें से पूछताछ भी की गई है। एसएसपी को सभी पहलुओं पर जांच करके खुलासा करने के लिए कहा गया है। विज्ञापन

आकाश कुलहरि

आईजी, झांसी परिक्षेत्र रही है। हत्याकांड के बाद पुलिस की कई टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर काम कर रही हैं।000खुलासे के लिए अलग-अलग पुलिस टीम लगाई गई है। सभी तरह के साक्ष्य लिए जा रहे हैं। कुछ लोगोें से पूछताछ भी की गई है। एसएसपी को सभी पहलुओं पर जांच करके खुलासा करने के लिए कहा गया है।आकाश कुलहरिआईजी, झांसी परिक्षेत्र

झांसी। सीपरी बाजार के गोविंदपुरी में बुजुर्ग दंपती विश्वनाथ पाल और उसकी पत्नी भुवन देवी की हत्या मामले में चार दिन बाद भी कोई सुराग न मिलने पर आईजी आकाश कुलहरि ने अब तक की जांच रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने एसएसपी विकास कुमार से जांच की प्रगति समेत अब तक सामने आए तथ्यों की जानकारी ली। इसके बाद आईजी खुद मौके पर पहुंचे। आईजी ने अब तक जुटाए गए साक्ष्यों, जांच में सामने आए तथ्यों और पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने घटनास्थल और उसके आसपास की जांच से जुड़े पहलुओं को भी समझा। इसके बाद अधिकारियों को जांच आगे बढ़ाने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संभावित पहलू की पड़ताल करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस जिस व्यक्ति को शुरुआत में अहम मानकर चल रही थी, उसके घर में सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने के बाद पुलिस को अपनी जांच की दिशा बदलनी पड़ी। अब पुलिस अन्य लोगों और घटनाक्रम से जुड़े संभावित सुरागों की पड़ताल कर