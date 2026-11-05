फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   If you want DAP, you will have to buy the more expensive NPK.

Jhansi News: डीएपी चाहिए तो खरीदनी होगी महंगी एनपीके

Thu, 05 Nov 2026 02:24 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 05 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
If you want DAP, you will have to buy the more expensive NPK.
चिरगांव। रबी की बोआई के लिए किसानों को खाद की आवश्यकता है। किसान लगातार पी सी एफ और सहकारी समिति के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें डीएपी खाद के साथ एनपीके खाद भी दी जा रही है, जिसे वे लेना नहीं चाहते।
विज्ञापन

बुधवार को पी सी एफ केंद्र पर एक किसान ने दो बोरी एनपीके लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। इस कारण उसे खाद नहीं दी गई। ग्राम भरतपुरा निवासी 65 वर्षीय किसान राजेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को उन्हें चार बोरी डीएपी और एक बोरी एनपीके खरीदने का टोकन मिला। जब वे गोदाम पर खाद लेने गए तो केंद्र प्रभारी ने उनसे दो बोरी एनपीके लेने को कहा। मना करने पर केंद्र प्रभारी ने उन्हें खाद देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन

किसानों का कहना है कि कई छोटे काश्तकार इतना महंगा एनपीके खाद नहीं खरीद सकते। इसलिए उन्हें बिना खाद लिए लौटना पड़ता है। एक बोरी एनपीके खाद की कीमत 2200 रुपये है, जबकि डीएपी की कीमत 1360 रुपये है। किसानों को डीएपी की जरूरत है, लेकिन उन्हें जबरन दो बोरी डीएपी पर एक बोरी एनपीके दिया जा रहा है। इससे छोटे किसान परेशान हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed