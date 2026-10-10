Jhansi News: डिफेंस कॉरिडोर की फिर की गई कार्रवाई

एरच। डिफेंस कॉरिडोर की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध जोताई और फसल बोने के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से अभियान चलाया। इस दौरान पांच एकड़ फसल को हाईड्रिला और ट्रैक्टरों से नष्ट किया गया। लगातार कार्रवाई के बावजूद कई लोग अभी भी जोताई में लगे हैं।गरौठा तहसील के एरच समेत सात गांवों में एक हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई है। तीन कंपनियों ने निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसमें बीडीएल का करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। यूपीडा ने लगभग दो दर्जन कंपनियों के साथ जमीन के करार किए हैं। बीते बुधवार को भी यूपीडा अधिकारियों ने चार एकड़ फसल नष्ट की थी। शुक्रवार को यूपीडा के सहायक अभियंता अजय कुमार ने हाईड्रिला और ट्रैक्टरों से मटर की फसल नष्ट कराई। उन्होंने बताया कि अवैध जोताई करने वालों को चिह्नित कर उच्च अधिकारियों और प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। विभाग ने सभी लिप्त लोगों को जोताई बंद करने की चेतावनी दी है।