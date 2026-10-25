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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Fraudster who swindled 40 young men by promising them jobs as yoga instructors has been arrested.

Jhansi News: योग शिक्षक की नौकरी का झांसा देकर 40 युवकों को ठगने वाला जालसाज गिरफ्तार

Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:30 AM IST
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Fraudster who swindled 40 young men by promising them jobs as yoga instructors has been arrested.
झांसी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में योग शिक्षक की नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी राजेश मिश्रा को नवाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चिरगांव निवासी राजेश करीब एक साल से वांछित था। उस पर 40 युवकों से 30 लाख रुपये ठगने का आरोप है।
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राजेश मिश्रा ‘मेक आइडिया मेडिटेशन’ नाम से एक एनजीओ चलाता है। आरोप है कि उसने इस एनजीओ के माध्यम से नौकरी दिलाने का झांसा दिया। नई दिल्ली निवासी नसीम भी इस ठगी में उसका साथ देता था। पिछले साल नवाबाद थाने में राजेश और नसीम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राजेश झांसी से बाहर चला गया था। कुछ माह बाद वह वापस अपने गांव में रहने लगा, जिसकी पुलिस को भनक नहीं लगी। कई पीड़ित लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे थे।
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शनिवार को चिरगांव में राजेश की माैजूदगी की सूचना मिलने पर नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव की टीम पहुंची। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी विकास कुमार के अनुसार, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। राजेश के खिलाफ चिरगांव और नवाबाद थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं। वांछित साथी नसीम की तलाश जारी है।
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