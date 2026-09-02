Jhansi News: नरेंद्र राजपूत हत्याकांड के चार आरोपी गिरफ्तार

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चिरगांव। ग्राम बरल में नरेंद्र राजपूत की हत्या के मामले में चिरगांव पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की है।पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। मंगलवार सुबह करीब 5:45 बजे गुरसराय रोड पर दबरा बुजुर्ग मोड़ के पास बने प्रतीक्षालय से आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में बृजेंद्र अहिरवार (27), मनोज अहिरवार (34), चतुर सिंह अहिरवार (59) और देवेंद्र (40) शामिल हैं। ये सभी ग्राम बरल, थाना चिरगांव के निवासी हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित की थीं। प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। बृजेंद्र अहिरवार की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय झांसी में पेश कर जेल भेज दिया गया है।26 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे नरेंद्र राजपूत दूध देने डेयरी पर जा रहा था। शराब ठेके के मोड़ के पास पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उस पर हमला किया। उन्होंने नरेंद्र के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 29 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी।