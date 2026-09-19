Jhansi News: शराब की दुकान के विरोध में चार पर प्राथमिकी

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चिरगांव। बरल गांव में शराब की दुकान दोबारा खोले जाने का विरोध करने पर दुकान संचालक ने चार ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिछले दिनों ठेके के पास एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या हुई थी। तब से ग्रामीण शराब का ठेका बंद करने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने ठेका दूसरी जगह एक लोहे के डिब्बे में खुलवा दिया है। ग्रामीण इसका लगातार विरोध कर रहे थे। 13 सितंबर की रात खोखे को पलटा दिया गया था। अगले दिन ठेकेदार सत्येंद्र बुंदेला मौके पर पहुंचे। आरोप है कि ग्रामीणों ने दुकान खोलने का विरोध किया, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। जान से मारने की धमकी दी। चिरगांव थाना पुलिस ने दुकान संचालक की तहरीर पर आरोपी चंद्रप्रकाश, दीपू राजपूत, धर्मेंद्र और धीरेंद्र निवासी बरल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संवाद