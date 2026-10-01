Jhansi News: खराब फसल के लिए किसानों को तत्काल मिलेगी 25 फीसदी सहायता

विज्ञापन

उप कृषि निदेशक बुद्धदेव द्विवेदी ने बताया कि इस संबंध में निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा को पत्र भेजा है। यह सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसलों को तहसीलवार गठित समितियों द्वारा 50 फीसदी से अधिक क्षति वाली श्रेणी में रखा गया है। यह 25 फीसदी राशि मध्यावधि सहायता के रूप में दी जा रही है। शेष क्षतिपूर्ति का भुगतान फसल कटाई के आधार पर किया जाएगा। यह कदम किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।जनपद में विभिन्न फसलों को हुए औसत नुकसान का प्रतिशत जारी किया गया है। तिल की फसल को 75 से 80 फीसदी तक क्षति हुई है। मूंग की फसल में 60 से 65 फीसदी का नुकसान दर्ज किया गया है। उड़द की फसल को भी 65 से 70 फीसदी तक क्षति पहुंची है। ये आंकड़े फसलवार औसत क्षति प्रतिशत दर्शाते हैं। क्षतिग्रस्त फसलों वाले किसानों को यह तात्कालिक सहायता मिलेगी। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा को भेजे गए पत्र में भुगतान प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया गया है। किसानों को 30 दिनों के भीतर यह राशि मिल जाएगी। शेष बीमा राशि का निर्धारण फसल कटाई के बाद होगा।