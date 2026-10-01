Jhansi News: किसानों को जल्द मिले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:22 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:22 AM IST
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गुरसराय। जनपद झांसी में लगातार हुई बारिश और जलभराव से खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने इस संबंध में प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा है। उन्होंने किसानों को शीघ्र क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की है।
विधायक ने पत्र में बताया कि अगस्त-सितंबर माह में भारी बारिश हुई। इससे जनपद की सभी तहसीलों के खेतों में जलभराव की स्थिति बनी। तिल, उड़द, मूंग, मूंगफली और धान की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कई किसानों की उड़द और मूंग की फसल 80-90 फीसदी तक नष्ट हो गई। मूंगफली की फसल को भी अत्यधिक क्षति पहुंची है। विधायक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित ग्राम पंचायतों में फसलों के नुकसान का सर्वे कराने को कहा।
क्षतिपूर्ति और सत्यापन की मांग
उन्होंने जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक कार्यालय, राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने की मांग की। यह समिति खेतवार क्षति का आकलन करेगी। विधायक ने बीमा संबंधी त्रुटियों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बोई गई वास्तविक फसल का सत्यापन कर किसानों को राहत दी जाए। पिछले वर्ष भी ऐसी समस्या सामने आई थी, इसलिए इस बार समय रहते आकलन जरूरी है।
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विधायक ने पत्र में बताया कि अगस्त-सितंबर माह में भारी बारिश हुई। इससे जनपद की सभी तहसीलों के खेतों में जलभराव की स्थिति बनी। तिल, उड़द, मूंग, मूंगफली और धान की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कई किसानों की उड़द और मूंग की फसल 80-90 फीसदी तक नष्ट हो गई। मूंगफली की फसल को भी अत्यधिक क्षति पहुंची है। विधायक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित ग्राम पंचायतों में फसलों के नुकसान का सर्वे कराने को कहा।
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क्षतिपूर्ति और सत्यापन की मांग
उन्होंने जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक कार्यालय, राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने की मांग की। यह समिति खेतवार क्षति का आकलन करेगी। विधायक ने बीमा संबंधी त्रुटियों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बोई गई वास्तविक फसल का सत्यापन कर किसानों को राहत दी जाए। पिछले वर्ष भी ऐसी समस्या सामने आई थी, इसलिए इस बार समय रहते आकलन जरूरी है।
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