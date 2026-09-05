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Jhansi News: कुएं में मिला किसान का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

Sat, 05 Sep 2026 01:55 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:55 AM IST
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Farmer's body found in well; police have initiated an investigation.
खेत पर मकान बनाकर अकेले रहता था, पत्नी की बीमारी से रहता था चिंतित
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लुहारी/मऊरानीपुर। सकरार थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक किसान का शव कुएं में उतराता मिला। मृतक की पहचान 33 वर्षीय विश्वनाथ कुशवाहा निवासी सकरार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

विश्वनाथ अपने खेत पर बने मकान में अकेले रहता था और खेती करता था। मृतक के साले ज्ञानेश ने बताया कि विश्वनाथ की शादी क्रांति से करीब 13 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ही क्रांति की तबीयत खराब रहने लगी थी। विश्वनाथ अपनी पत्नी के इलाज को लेकर चिंतित रहता था। क्रांति के सास-ससुर की मौत हो चुकी थी, इसलिए परिवार के लोग उसकी देखभाल करते थे। बीमारी के कारण दंपती के कोई संतान भी नहीं थी। मोहल्ले के लोगों ने शुक्रवार सुबह कुएं में उसका शव देखा। उन्होंने तुरंत सकरार पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। विश्वनाथ की मौत की सूचना मिलने के बाद उसकी पत्नी क्रांति की तबीयत और बिगड़ गई। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।
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