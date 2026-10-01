Jhansi News: फसल बर्बाद होने पर किसान ने जान दी

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चिरगांव ब्लॉक के ग्राम मुराटा निवासी जुगल पाल (55 वर्ष) खेती-किसानी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, हाल ही में हुई लगातार भारी बारिश के कारण उनकी उड़द और तिल की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। मंगलवार को वह खेत पर गए थे । वहां से लौटकर आने के बाद जहर खा लिया। इससे उनकी मौत हो गई ।

चिरगांव । बारिश से बर्बाद हुई फसल को देखकर एक किसान ने घर आकर जहर खा लिया। परिवारी जन उसे मेडिकल काॅलेज ले गए जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया।