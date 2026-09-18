Jhansi News: डीएम ने पॉलीटेक्निक भवन का किया औचक निरीक्षण, गुणवत्ता पर दिया जोर

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निर्माण कार्य 16 मार्च 2024 को शुरू हुआ था। जिलाधिकारी ने भवन के बरामदे, कक्षा कक्षों और शौचालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने बरामदे में जल निकासी और समतलीकरण के निर्देश दिए। कक्षा कक्षों में खिड़कियों के लिए गुणवत्तायुक्त हैंडल लगाने को कहा गया। दिव्यांग बालिकाओं के लिए रैंप और शौचालय की व्यवस्था की भी जांच की गई। अधिशासी अभियंता दीपांकर चौधरी ने बताया कि दिव्यांगों के लिए रैंप और शौचालय उपलब्ध हैं। भवन को नमी और दीमक से बचाने के लिए वॉटरप्रूफिंग और एंटी-टर्माइट का प्रयोग किया गया है।जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने भवन के प्रवेश द्वार को और अधिक आकर्षक, सुंदर व बेटियों के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने भवन के चारों ओर बिछाई जा रही सीसी के साथ किनारे इंटरलाकिंग भी करने के निर्देश दिए। संवाद