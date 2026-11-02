झांसी: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के राम-कृष्ण तुलना वाले बयान पर विवाद, पीठाधीश्वर पंडित ने मांगी माफी

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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में 28 अक्तूबर को आयोजित एक कथा के दौरान उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना करते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिन पर आलोचना हो रही है।कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान राम एकदम सीधे खड़े होते हैं, उनका नाम भी सीधा है और उनका धाम अयोध्या भी सीधा है। इसके विपरीत, उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में कहा कि उनका नाम भी टेढ़ा है और वे खड़े भी टेढ़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बांसुरी बजाना एक खेल हो सकता है, लेकिन धनुष चलाना खेल नहीं है।धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी आलोचना होने लगी। लोगों ने इस बयान को भगवान कृष्ण का अपमान बताया।माफी की अपील: विवाद बढ़ने के बाद, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक और वीडियो जारी कर अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं ठाकुर जी के भक्त हैं और कथा के दौरान ठाकुर जी का गुणगान करते हैं। उन्होंने बताया कि वे एक संत के प्रचलित पद की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें कहा गया है कि बांसुरी बजाना खेल है, लेकिन धनुष चलाना खेल नहीं। शास्त्री ने कहा कि लोगों ने उनका आधा वीडियो देखकर उन्हें कृष्ण विरोधी घोषित कर दिया, जबकि उन्होंने केवल उस पद की व्याख्या की थी।