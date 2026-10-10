फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Demand to ensure decorum at Dandiya-Garba events

Jhansi News: डांडिया-गरबा की मर्यादा सुनिश्चित करने की मांग

Sat, 10 Oct 2026 02:52 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Demand to ensure decorum at Dandiya-Garba events
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



टोड़ी फतेहपुर। विश्व हिंदू परिषद, झांसी ग्रामीण के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डीएम और एसएसपी को ज्ञापन दिया। उन्होंने नवरात्र में डांडिया और गरबा कार्यक्रमों की धार्मिक व सांस्कृतिक मर्यादा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

जिला मंत्री अनिरुद्ध तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से धार्मिक भावनाओं व परंपराओं का ध्यान रखने का आग्रह किया। परिषद ने डांस प्रशिक्षकों, मेहंदी कलाकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे, ताकि विवाद न हो। प्रतिनिधिमंडल ने नवरात्र के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रबंधों पर भी जोर दिया। परिषद ने प्रशासन के सहयोग से सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न होने की उम्मीद जताई। रोहित कुशवाहा, लवलेश पाठक, राघवेंद्र पटेल, सुमन श्रीवास्तव और सोनिया विश्वकर्मा उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed