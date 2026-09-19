Jhansi News: बच्चों ने मुख्यमंत्री से लगाई सड़क निर्माण की गुहार

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मऊरानीपुर। तहसील क्षेत्र के ग्राम मेलोनी का मोहल्ला कछियाना खिरक आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। मानसून आते ही यह क्षेत्र कीचड़ और जलभराव से भर जाता है। ग्रामीणों को दैनिक कार्यों के लिए जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी होती है। वे अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे उनके कपड़े और बस्ते खराब हो जाते हैं। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से आहत बच्चों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उन्होंने गांव में पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। वे वर्षों से सड़क की उम्मीद में हैं, पर केवल आश्वासन ही मिला है। प्रभारी खंड विकास अधिकारी शिखर श्रीवास्तव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। संवाद