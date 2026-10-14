Jhansi News: सात साल में ही खड़ा कर दिया बड़ा कारोबार, महिलाएं को भी दिया रोजगार

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..........................................झांसी। महिलाओं को सस्ते और ऑर्गेनिक सेनेटरी पैड मिले, इसके लिए करीब सात साल पहले झांसी की अदिति खरे ने पहल की। उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू किया और आज हर महीने पांच टन सेनेटरी पैड की बिक्री करती हैं। यूपी ही नहीं बल्कि देशभर के कई राज्यों में उनकी कंपनी का तैयार उत्पाद जाता है। उनसे जुड़कर कई महिलाएं भी रोजगार पा रही हैं।मिशन कंपाउंड की रहने वाली अदिति राकेश ने 2019 में ऑर्गेनिक सेनेटरी पैड का बड़ा व्यवसाय शुरू कर दिया था। उनका दावा है कि आज वह 60 फीसदी तक कम दरों पर महिलाओं को ऑर्गेनिक सेनेटरी पैड उपलब्ध करा रही हैं। उनकी कंपनी की ओर से तैयार सेनेटरी पैड ढाई रुपये प्रति पीस और 18 रुपये प्रति पैकेट कीमत पर मिलना शुरू हो जाता है। उन्होंने यह व्यवसाय शुरू करने से पहले कई ग्रुप डिस्कशन समेत लोगों की राय के आधार पर शोध पत्र तैयार किया। फिर ठाना कि ऐसा उत्पाद बनाना है जो पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए, साथ ही सस्ता हो। धीरे-धीरे कारोबार बढ़ता गया और अब वह देश में यूपी के अलावा एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक में सेनेटरी पैड की आपूर्ति कर रही हैं।अदिति ने बताया कि उनकी कंपनी से स्वयं सहायता समूह की लगभग 75 हजार महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसमें अधिकांश बुंदेलखंड की महिलाए हैं। वह उनकी कंपनी से उत्पाद ले जाकर बिक्री करते हैं। इससे महिलाओं को अच्छी आय भी हो रही है। बताया कि अब बच्चों के डाईपर और डिलीवरी पैड भी उनकी कंपनी में बनाने लगे हैं।