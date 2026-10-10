बीयू: कार्य परिषद में शिक्षकों की नियुक्ति के खुले लिफाफे

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झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) की एक्जीक्यूटिव काउंसिल (कार्य परिषद) की बैठक शुक्रवार को हुई। जिसमें शिक्षकों एवं शैक्षिक कर्मियों की पदोन्नति व नियुक्ति के शासनादेश को स्वीकार किया गया। इस दौरान नियुक्ति के बंद लिफाफे खोले गए।कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 सितंबर, 2026 के शासनादेश को लागू करने का फैसला लिया गया। वहीं, विगत दिनों विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए हुए साक्षात्कार के बंद लिफाफों को खोला गया।इनके खोले गए लिफाफेआधिकारिक सूत्र बताते हैं कि बीयू के पत्रकारिता विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉ. राघवेंद्र दीक्षित व डॉ. नितिन, गणित विभाग में आचार्य पद पर प्रो. रॉविन्स पोरवाल, डॉ. अंशिका अहिरवार, डॉ. बृजेश कुमार, डॉ. ममता सिंह, इकोनॉमिक्स में डॉ. ज्योति, मैनेजमेंट में डॉ. विवेक सचान, कंप्यूटर साइंस में डॉ. निष्ठा व्यास, अर्थशास्त्र में डॉ. रजत कुमार कम्बोज, अर्थशास्त्र में डॉ. अमिशा मोहने, डॉ. अंकित श्रीवास्तव, मैनेजमेंट में डॉ. विकास चौरसिया, मैनेजमेंट में डॉ. शिविका भटनागर, अर्थशास्त्र में डॉ. विकास, मैनेजमेंट में डॉ. नेहा राज, इंजीनियरिंग में डॉ. आशीष श्रीवास्तव के चयनित होने का लिफाफा खुला।- लिफाफा खुलते ही ज्वाइनिंग के लिए दौड़ेकार्य परिषद की बैठक खत्म होने के बाद जैसे ही लोगों को चयनित होने की सूचना मिली, वैसे ही वह ज्वाइनिंग करने के लिए प्रशासनिक भवन पहुंच गए। कुछ ही देर में कुलसचिव कार्यालय में ज्वाइनिंग करने वालों की भीड़ जमा हो गई।