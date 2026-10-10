Jhansi News: 24 घंटे से लापता मासूम का तालाब में उतराता मिला शव

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हंसारी निवासी राकेश छोटा मोटा काम करता है। हंसारी में बने कच्चे मकान में परिवार के साथ रहता है। परिजनों के मुताबिक बृहस्पतिवार दोपहर उनका छोटा बेटा अंश अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला था। शाम तक लौटकर घर नहीं आया। उसके न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। आसपास तलाशने पर भी कुछ पता नहीं चला। उसके साथ गए बच्चे भी कुछ नहीं बता सके। रिश्तेदारों के यहां तलाशने के बाद परिजनों ने प्रेमनगर थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी थी।शुक्रवार देर-शाम परिजन उसे तलाशते हुए जंगल की ओर गए। यहां तालाब में वह कई बार नहाने आ चुका था। तालाब के पास उसकी चप्पल मिली। तालाब में देखने पर शव उतराता दिखाई दिया। परिजनों का कहना है बृहस्पतिवार शाम को उन लोगों ने तालाब के पास उसे तलाशा था लेकिन, तब उसका पता नहीं चला था। सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सिमरन सिंह के मुताबिक कई घंटे तक पानी में डूबे रहने की वजह से आज उसका शव उतराता हुआ नजर आया। शरीर में चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही उसकी मौत की सही वजह मालूम चल सकेगी।