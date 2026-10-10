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Jhansi News: 24 घंटे से लापता मासूम का तालाब में उतराता मिला शव

Sat, 10 Oct 2026 03:14 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:14 AM IST
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Body of innocent child, missing for 24 hours, found floating in a pond.
अंश फाइल फोटो
झांसी। शुक्रवार देर-रात प्रेमनगर के हंसारी मोहल्ला के सूनसान इलाके में बने तालाब से 24 घंटे से लापता अंश (12) पुत्र राकेश का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर सीओ सिमरन सिंह, थाना प्रभारी शेर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जा पहुंचे। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अंश के शरीर में चोट के कोई बाहरी निशान नहीं मिले। प्रथम दृष्टया डूबने से ही मौत होने की संभावना है। उधर, उसका शव मिलने के बाद से परिवार में रोना-पिटना मचा है।
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हंसारी निवासी राकेश छोटा मोटा काम करता है। हंसारी में बने कच्चे मकान में परिवार के साथ रहता है। परिजनों के मुताबिक बृहस्पतिवार दोपहर उनका छोटा बेटा अंश अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला था। शाम तक लौटकर घर नहीं आया। उसके न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। आसपास तलाशने पर भी कुछ पता नहीं चला। उसके साथ गए बच्चे भी कुछ नहीं बता सके। रिश्तेदारों के यहां तलाशने के बाद परिजनों ने प्रेमनगर थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी थी।
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शुक्रवार देर-शाम परिजन उसे तलाशते हुए जंगल की ओर गए। यहां तालाब में वह कई बार नहाने आ चुका था। तालाब के पास उसकी चप्पल मिली। तालाब में देखने पर शव उतराता दिखाई दिया। परिजनों का कहना है बृहस्पतिवार शाम को उन लोगों ने तालाब के पास उसे तलाशा था लेकिन, तब उसका पता नहीं चला था। सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सिमरन सिंह के मुताबिक कई घंटे तक पानी में डूबे रहने की वजह से आज उसका शव उतराता हुआ नजर आया। शरीर में चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही उसकी मौत की सही वजह मालूम चल सकेगी।
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