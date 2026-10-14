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Jhansi News: दूसरे दिन बरामद हुआ नाले में गिरी वृद्धा का शव

Wed, 14 Oct 2026 01:55 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:55 AM IST
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Body of elderly woman who fell into drain recovered the next day.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पूंछ। कस्बे के बाबई रोड पर सोमवार दोपहर घर के पास नाले में गिरी 85 वर्षीय वृद्धा का शव मंगलवार को बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ इटावा यूनिट की टीम ने घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों में फंसे शव को खोज निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बाबई रोड निवासी बारीबाई (85) सोमवार दोपहर करीब दो बजे घर के पास बेतवा नहर से निकले नाले पर बने पुल से गुजर रही थीं। बताया गया कि वृद्धा को आंखों से दिखाई नहीं देता था और वह बीमार भी रहती थीं। पुल के दोनों तरफ रेलिंग नहीं होने के कारण वह असंतुलित होकर नाले में गिर गईं। पानी का बहाव तेज होने के चलते वह बह गईं। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश की, लेकिन देर शाम तक उनका कोई पता नहीं चल सका।
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इसके बाद मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम ने तलाश अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों में फंसा वृद्धा का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई और परिवार में शोक छा गया। थाना प्रभारी विद्यासागर सिंह ने बताया कि वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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