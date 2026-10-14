छूटे हुए मतदाताओं के फॉर्म भरें बीएलओ : एसडीएम

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गरौठा। मंगलवार को उपजिलाधिकारी सुनील कुमार ने गरौठा तहसील के समस्त बीएलओ की बैठक ली। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बीएलओ को 1 अक्तूबर और 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के फॉर्म 6 अपलोड करने को कहा गया। 7 जनवरी 2025 और 10 अप्रैल 2026 की मतदाता सूचियों का मिलान कर छूटे हुए मतदाताओं के फॉर्म 6 भरें। मृतक, दोहराए गए और अनुपस्थित मतदाताओं को फॉर्म 7 भरकर सूची से हटाने का निर्देश दिया गया। बीएलओ एप्लीकेशन पर ए एमएफ सुविधाएं अपडेट करें और फॉर्मो का सत्यापन लगातार करते रहें। फॉर्म 6 भरते समय आधार कार्ड के साथ हाईस्कूल मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड जैसे उम्र के साक्ष्य अवश्य अपलोड करें। संवाद