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झांसी। अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा छह और नौ की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2027 तय की गई है। परीक्षा 31 जनवरी, 2027 को आयोजित की जाएगी। झांसी मंडल के झांसी, ललितपुर और जालौन में परीक्षा संपन्न होगी।अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि यह विद्यालय ग्राम धौर्रा ललितपुर में स्थित है। श्रम विभाग बोर्ड द्वारा इसका संचालन किया जाता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे इसके पात्र हैं। माता-पिता का पंजीयन तीन वर्ष पुराना होना चाहिए। कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चे भी पात्र हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग में उनका पंजीयन होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चे भी शामिल हो सकते हैं।कक्षा छह के छात्रों की जन्म तिथि 1 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2017 के बीच होनी चाहिए। कक्षा नौ के उम्मीदवारों का जन्म 1 मई, 2012 से 31 जुलाई, 2014 के बीच होना चाहिए। पात्र छात्र वेबसाइट www.upbocw.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन कार्यालय उप श्रम आयुक्त, झांसी क्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई नेत्र चिकित्सालय के बगल में, स्टेशन रोड जेल चौराहा, झांसी में जमा होंगे।