Jhansi News: भिंड़ के राधेश्याम को झांसी के अजय ने दी पटकनी

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दंगल में इंदौर, जालौन, बबीना, झांसी और मऊरानीपुर समेत कई स्थानों से पहलवान पहुंचे। उन्होंने अखाड़े में अपने दांव-पेच और दमखम का प्रदर्शन किया। पहलवानों के बीच कई रोमांचक मुकाबले हुए। कुछ कुश्तियां चुनौतीपूर्ण भी रहीं। दर्शकों ने पहलवानों का जोरदार उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरपंच नवल यादव ने किया। दंगल में बबीना के राजा पहलवान को इंदौर के पीयूष ने पटकनी दी। विज्ञापन

दंगल में निर्णायक की भूमिका उस्ताद मेहरबान सिंह यादव झांसी और कोमल सिंह यादव थौना ने निभाई। रात्रि में चंदा और पार्टी ने राई नृत्य एवं लोक गायन प्रस्तुत किया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। टेहरका पुलिस और निवाड़ी पुलिस ने सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराए। दंगल में इंदौर, जालौन, बबीना, झांसी और मऊरानीपुर समेत कई स्थानों से पहलवान पहुंचे। उन्होंने अखाड़े में अपने दांव-पेच और दमखम का प्रदर्शन किया। पहलवानों के बीच कई रोमांचक मुकाबले हुए। कुछ कुश्तियां चुनौतीपूर्ण भी रहीं। दर्शकों ने पहलवानों का जोरदार उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरपंच नवल यादव ने किया। दंगल में बबीना के राजा पहलवान को इंदौर के पीयूष ने पटकनी दी।दंगल में निर्णायक की भूमिका उस्ताद मेहरबान सिंह यादव झांसी और कोमल सिंह यादव थौना ने निभाई। रात्रि में चंदा और पार्टी ने राई नृत्य एवं लोक गायन प्रस्तुत किया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। टेहरका पुलिस और निवाड़ी पुलिस ने सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराए।

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लुहारी (झांसी)। ग्राम पंचायत थौना में जल विहार महोत्सव की परंपरा इस वर्ष भी उत्साह के साथ मनाई जा रही है। भाद्रपद शुक्ल ग्यारस की रात भगवान के विमानों का नगर भ्रमण और जल विहार हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को एक विराट दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में भिंड के राधेश्याम और झांसी के अजय पहलवान के बीच हुई, इसमें अजय विजयी रहे।