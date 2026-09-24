Jhansi News: साधु को रुपये देने के बाद कर्मचारी ने लगाया सम्मोहन का आरोप

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मऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित एक सोने-चांदी की दुकान पर नकदी दिए जाने का संदिग्ध मामला सामने आया है। दुकान के कर्मचारी संतोष रैकवार का आरोप है कि एक साधु ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अपने वश में कर लिया। संतोष के अनुसार, अचेत अवस्था में उसने साधु को रुपये दे दिए। होश आने पर उसने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाल मुकेश कुमार सोलंकी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस के अनुसार, फुटेज में दुकानदार स्वयं अपनी मर्जी से साधु को रुपये देता दिख रहा है। फुटेज में यह भी दिखा कि सोना देने के बाद वापस ले लिया गया था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर सर्राफा व्यापारी और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। संवाद