Jhansi News: लेजर शो और 80 फीट के पुतले होंगे विजयदशमी महोत्सव का आकर्षण

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उन्होंने बताया कि महोत्सव के मुख्य आकर्षण भव्य आतिशबाजी व लेजर शो होंगे। बताया कि यह आयोजन समिति का 50वां महोत्सव व स्वर्ण जयंती वर्ष है, इसे यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। प्रभु श्रीराम की बरात 20 अक्तूबर की दोपहर तीन बजे जानकीपुरम स्थित मंदिर से प्रारंभ होगी एवं जेएमके के संचालक राकेश बघेल पूजन कर बरात को रवाना करेंगे। बरात बलवीर कुशवाहा व राजेश साहू के नेतृत्व में दशहरा मैदान पहुंचेगी। कमेटी के सदस्य संजय अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक एवं मार्गदर्शक दिनेशचंद्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।इस दौरान आलोक कनकने, महेश अग्रवाल रेमंड, सोमकांत निगम, संजय पटवारी, संजय झां, जितेंद्र सोनी आदि मौजूद रहे।बॉक्स-महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का होगा आयोजनमहोत्सव में 20 अक्तूबर को दोपहर दो बजे रंगोली, फैंसी ड्रेस, मेहंदी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। निर्णायक मंडल में सीमा जीतू सोनी, ऊषा मुन्नालाल सेन, ऊषा जगरूप सचान, प्रियंका नितिन साहू, रजनी मुकेश गुप्ता, स्वाती विकल्प जैन शामिल रहेंगी।बॉक्स-400 फीट लंबी सोने की लंका रहेगी आकर्षण का केंद्रदशहरा मैदान में शाम छह बजे आतिशबाजी प्रतियोगिता होगी, इसमें 400 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची सोने की लंका विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके साथ ही लाइट एवं साउंड शो व हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। आतिशबाजी के बाद रावण, मेघनाथ एवं कुंभकरण के लगभग 80 फीट ऊंचे पुतलों का विद्युत दहन किया जाएगा।