फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   13 BLOs absent from training; instructions issued for action.

Jhansi News: प्रशिक्षण से 13 बीएलओ अनुपस्थित, कार्रवाई के निर्देश

Wed, 14 Oct 2026 01:56 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
13 BLOs absent from training; instructions issued for action.
मोंठ। मंगलवार को तहसील मोंठ में विधानसभा बबीना के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशिक्षण दिया गया। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया समझाई। उन्हें फार्म-6 भरने का तरीका बताया गया। बीएलओ को 18 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर पात्र युवा मतदाताओं को चिह्नित करेंगे। वे मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6, 7 और 8 भरवाएंगे। इस प्रशिक्षण में 13 बीएलओ अनुपस्थित रहे। तहसीलदार ने अनुपस्थित बीएलओ के विभागों को कार्रवाई के लिए पत्राचार किया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed