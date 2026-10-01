Jhansi News: ई-रिक्शा की टक्कर से 10 वर्षीय बच्चे की मौत

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पुलिस के अनुसार जालौन जनपद के परेछा गांव निवासी जयंत (10) निवासी अजीत सिंह कक्षा तीन का छात्र था। वह पिता का इकलौता बेटा था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ई-रिक्शा को कब्जे में ले लिया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

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चिरगांव (झांसी)। गाय को मंगलवार की देर शाम रोटी खिलाने जा रहे 10 वर्षीय बच्चे को ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चिरगांव लेकर पहुंचे, जहां देर रात चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।