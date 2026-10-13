Jaunpur News: पंखा बनाते समय करंट लगने से युवक की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:17 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:17 PM IST
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बरसठी। रसुलहा (डाढ़ा) हुलास गांव में मंगलवार की दोपहर में पंखा बनाते समय करंट लगने से अनिल पटेल (30) की मौत हो गई। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गांव निवासी अनिल पटेल अपने घर पर दोपहर में पंखा बना रहे थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आकर झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अनिल दो भाइयों में बड़े थे। अनिल का दो साल का बेटा शिवांस है। पत्नी बिंदु देवी पति के मौत की सूचना से बेहोश हो जा रही हैं। थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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