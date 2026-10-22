Jaunpur News: ट्रेलर में महिला से दुष्कर्म की कोशिश, 10 किमी दूर पकड़ा गया चालक

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गाजीपुर का रहने वाला है आरोपी

थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी बृजेश चौहान गाजीपुर जिले के मरदह थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय भेज दिया गया।