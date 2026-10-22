फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Farewell given to Goddess Durga with colors of abeer and gulal

Jaunpur News: अबीर-गुलाल लगाकर मां दुर्गा को दी गई विदाई

Thu, 22 Oct 2026 02:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Farewell given to Goddess Durga with colors of abeer and gulal
बरसठी क्षेत्र के खुआवां गांव में विसर्जन करते लोग। संवाद
जौनपुर। जयकारों, ढोल-नगाड़ों और अबीर-गुलाल के बीच मंगलवार की रात से बुधवार तक जिले में दो हजार से अधिक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर से गांवों तक निकली शोभायात्राओं में श्रद्धालु नाचते-गाते निर्धारित घाटों, कुंडों और तालाबों तक पहुंचे। करीब पांच सौ प्रतिमाओं का विसर्जन बृहस्पतिवार को भी होगा। सद्भावना पुल के पास बने शक्ति कुंड में क्रेन की मदद से 22 फीट ऊंची बड़ी महारानी की प्रतिमा विसर्जित की गई। श्री दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से 48वीं प्रतिमा शोभायात्रा निकाली गई। मंगलवार रात कोतवाली चौराहा स्थित केंद्रीय कंट्रोल रूम में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव और विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद विद्यासागर सोनकर ने मां दुर्गा का पूजन किया। इसके बाद अहियापुर मोड़ पर प्रतिमाओं की आरती उतारकर नारियल फोड़ा और हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा रवाना की। महासमिति के अध्यक्ष मनीष देव मंगल, महासचिव मनीष गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जलालपुर में सई नदी किनारे बनाए गए कुंड में प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार, क्षेत्र में 125 प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं, जिनमें 88 पंजीकृत थीं। सुरेरी क्षेत्र की 62 प्रतिमाएं राईपुर, देहुआ और भोड़ा में निर्धारित तालाबों में विसर्जित की गईं।
विज्ञापन



रामपुर में 22 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र
रामपुर नगर पंचायत के बरसठी तिराहे पर स्थापित 22 फीट ऊंची बड़ी महारानी की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। नौ दिनों तक पूजन-अर्चन के बाद नगर और आसपास के गांवों में निकली शोभायात्राओं के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।
विज्ञापन



16 घंटे बाधित रही जलालपुर टाउन की बिजली
जलालपुर। प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मंगलवार शाम साढ़े सात बजे जलालपुर टाउन फीडर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। बुधवार सुबह साढ़े 11 बजे आपूर्ति बहाल हुई। इस दौरान करीब 16 घंटे बिजली गुल रही। ऊंची प्रतिमाओं के रास्ते में बिजली के तार बाधा बने। कई जगह केबल ऊपर उठाकर प्रतिमाएं निकाली गईं, जबकि कुछ स्थानों पर तार काटने पड़े। स्थानीय स्तर पर दो दर्जन से अधिक लोगों की केबल काटे जाने की जानकारी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed