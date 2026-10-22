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Jaunpur News: खड़े ट्रक में टेंपो भिड़ने से वृद्ध की मौत

Thu, 22 Oct 2026 02:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:04 AM IST
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Elderly man dies as tempo crashes into parked truck
मुंगराबादशाहपुर। जौनपुर-प्रयागराज मार्ग पर कोदहूं बाइपास के पास बुधवार को खड़े ट्रक में टेंपो टकरा गया। हादसे में टेंपो में आगे बैठे प्रयागराज के फूलपुर निवासी श्याम सुंदर शुक्ला (65) घायल हो गए। उन्हें पीएचसी मुंगराबादशाहपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। टेंपो में सवार चार अन्य लोगों को भी चोटें आईं हैं। प्रयागराज के फूलपुर से पांच सवारियों को लेकर एक टेंपो मुंगराबादशाहपुर की ओर आ रहा था। कोदहूं बाइपास के पास सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था। इसी दौरान टेंपो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई।
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मामले में पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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