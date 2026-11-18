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सिंगरामऊ। क्षेत्र के मिश्रौली गांव में नवनिर्मित जल जीवन मिशन की टंकी का लोकार्पण मंगलवार को बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने किया। विधायक ने कहा कि हर घर जल योजना के तहत गांव के विकास की यह उत्तम कड़ी है। इस मौके पर कुंवर मृगेंद्र सिंह शिव बाबा, जल निगम अधिशासी अभियंता ऋषिकेश कुमार, जेई कामरान अली, ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह, वरुण सिंह, पंकज सिंह, आकाश दुबे आदि लोग रहे। संवाद