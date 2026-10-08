यूपी: स्कूटी में धक्का मारकर वक्रांगी सेंटर संचालक से डेढ़ लाख रुपये लूटे, तीन बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम
जिले के सिकरारा में गुरुवार शाम तीन नकाबपोश बदमाशों ने वक्रांगी सेंटर संचालक की स्कूटी में पीछे से धक्का मारकर उसे गिरा दिया। इसके बाद बदमाश स्कूटी और उसमें रखे करीब डेढ़ लाख रुपये लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
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जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के शेरवां बाजार में गुरुवार शाम तीन नकाबपोश बदमाशों ने वक्रांगी सेंटर संचालक को निशाना बनाकर करीब डेढ़ लाख रुपये और स्कूटी लूट ली। बदमाशों ने पीछे से स्कूटी में धक्का मारकर संचालक को सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद एक बदमाश स्कूटी लेकर फरार हो गया। उसके साथ बाइक सवार दो अन्य बदमाश भी भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इलाके में दबिश शुरू कर दी।
क्षेत्र के देवपुर निवासी मनमोहन सिंह प्रेमराजपुर हनुमान मंदिर के पास यूबीआई के वक्रांगी सेंटर का संचालन करते हैं। रोज की तरह गुरुवार शाम करीब 5:35 बजे वह सेंटर बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। उनके घर से करीब 300 मीटर पहले शेरवां-भीलमपुर लिंक मार्ग पर धोबहा (कलवारी) गांव के पास पीछे से एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश युवक पहुंचे।
पुलिस कर रही तलाश
बदमाशों ने उनकी स्कूटी में पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। इससे मनमोहन सड़क पर गिर गए और स्कूटी के नीचे दब गए। उनके अनुसार, बाइक सवार एक युवक स्कूटी उठाने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें लगा कि वह मदद कर रहा है, लेकिन युवक ने स्कूटी उठाकर स्टार्ट कर ली और पीछे की ओर भागने लगा। इसके बाद बाइक सवार उसके दोनों साथी भी वहां से निकल गए।
मनमोहन ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की। पीड़ित के अनुसार, बदमाश हनुमानगढ़ी होते हुए नहर की ओर भाग निकले। स्कूटी में करीब डेढ़ लाख रुपये रखे थे, जिन्हें भी बदमाश अपने साथ ले गए।
घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस और थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना संज्ञान में है। पुलिस टीम गठित कर बदमाशों की तलाश में क्षेत्र में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।