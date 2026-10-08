यूपी: स्कूटी में धक्का मारकर वक्रांगी सेंटर संचालक से डेढ़ लाख रुपये लूटे, तीन बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

बदमाशों ने उनकी स्कूटी में पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। इससे मनमोहन सड़क पर गिर गए और स्कूटी के नीचे दब गए। उनके अनुसार, बाइक सवार एक युवक स्कूटी उठाने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें लगा कि वह मदद कर रहा है, लेकिन युवक ने स्कूटी उठाकर स्टार्ट कर ली और पीछे की ओर भागने लगा। इसके बाद बाइक सवार उसके दोनों साथी भी वहां से निकल गए।



मनमोहन ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की। पीड़ित के अनुसार, बदमाश हनुमानगढ़ी होते हुए नहर की ओर भाग निकले। स्कूटी में करीब डेढ़ लाख रुपये रखे थे, जिन्हें भी बदमाश अपने साथ ले गए।



घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस और थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना संज्ञान में है। पुलिस टीम गठित कर बदमाशों की तलाश में क्षेत्र में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।