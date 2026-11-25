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बक्शा। बक्शा विकास खंड के भैरोपुर गांव में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के अंतिम दिन सोमवार की शाम को अयोध्या धाम से पधारे कथावाचक आचार्य अंकित महाराज ने श्रीकृष्ण-सुदामा चरित्र का वर्णन किया। कथा सुनकर श्रद्धालु भावुक हो उठे। आचार्य अंकित महाराज ने कहा कि श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता समाज के लिए अनुकरणीय है। सुदामा के प्रति भगवान श्रीकृष्ण का प्रेम आज भी लोगों को सच्ची मित्रता की सीख देता है। उन्होंने कहा कि गुरु के साथ कभी कपट और मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए। आज जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई-भाई का दुश्मन बन रहा है। ऐसे में श्रीकृष्ण और सुदामा का मिलन समाज को प्रेम, त्याग और समर्पण का संदेश देता है। सत्संग के माध्यम से दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बनाकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा की पोटली से दो मुट्ठी चावल खाकर उन्हें दो लोकों का स्वामी बना दिया। संवाद