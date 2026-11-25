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धर्मापुर। शीतला चौकिया धाम के पास स्थित रामदासपुर नेवादा गांव में चल रही सात दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथा के अंतिम दिन कथावाचक अनिल पांडेय मानस वत्सल ने श्रीराम कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राम कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने की सीख देती है। प्रभु श्रीराम का जीवन हमें मर्यादा, त्याग, प्रेम और कर्तव्य पालन का संदेश देता है। जिस घर में राम नाम का स्मरण होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। राम कथा मन के विकारों को दूर कर मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान राम के आदर्शों को अपनाने तथा समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। इस दौरान रामलला की अलौकिक झांकी प्रस्तुत की गई। जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। भक्तों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। इस दौरान शिवांशु श्रीवास्तव, विपिन सैनी, मोहित जायसवाल, हिमांशु जायसवाल, अमन श्रीवास्तव, कृपाशंकर श्रीवास्तव, हरिशंकर श्रीवास्तव और राजेश श्रीवास्तव आदि रहे।