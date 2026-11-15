Jaunpur News: तीन दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ का हुआ शुभारंभ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:11 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
सुजानगंज। क्षेत्र स्थित दिव्य गायत्री शक्तिपीठ एवं गोसाईं वीर बाबा धाम परिसर में गायत्री शक्तिपीठ समिति के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ का शनिवार को शुभारंभ हुआ। आयोजक पं. विद्याशंकर तिवारी एवं मुख्य यजमानों ने विधि-विधान से गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं की आवाजाही से मंदिर परिसर में चहल-पहल बढ़ गई है। इस मौके पर प्रेम शंकर त्रिपाठी, वृजभूषण तिवारी, विजय कुमार त्रिपाठी, डीआर विद्यासागर त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन