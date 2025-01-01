Jaunpur News: गोधना से जरौना तक 5.50 मीटर चौड़ी होगी सड़क, शुरू हुई पैमाइश

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दो प्रमुख हाईवे को जोड़ने वाली सड़क के इस रूट पर जरौना से गोधना तक की सड़क साढ़े पांच मीटर चौड़ा करने के लिए सर्वे और पैमाइश कराई गई है। प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाएगा। बजट स्वीकृत होते ही और सड़क हैंडओवर मिलते ही निर्माण शुरू होगा। - धर्मेंद्र कुमार, जेई, लोक निर्माण विभाग