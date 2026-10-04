फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The campaign is continuing as usual, with 300 vacant plots in 65 neighborhoods becoming new mosquito breeding grounds.

Jaunpur News: पुराने ढर्रे पर चल रहा अभियान, 65 मोहल्लों में 300 खाली प्लॉट बने मच्छरों के नए ठिकाने

Sun, 04 Oct 2026 11:57 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
The campaign is continuing as usual, with 300 vacant plots in 65 neighborhoods becoming new mosquito breeding grounds.
नगर के निजामुद्दीनपुरा में खाली प्लाट पर जमा नाली का गंदा पानी और गंदगी। संवाद
जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान पुराने ढर्रे पर चल रहा है। मच्छरों ने खाली प्लाॅट को नया ठिकाना बना लिया है। मऊ नगर पालिका सहित जिले के सभी 11 निकायों में 300 खाली प्लॉट में कूड़ा पड़ा है।
विज्ञापन

दुर्गंध से लोग परेशान है। रविवार को हमारी टीम ने शहरी इलाकों में 65 मोहल्लों की पड़ताल की। यहां खाली प्लाॅट पर गंदे पानी का ठहराव दिखा। जलनिकासी के लिए नगर निकायों के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है।
विज्ञापन

नालियों को अब तक मुख्य नाले से नहीं जोड़ा गया है। नालियों का गंदा पानी खाली प्लाॅट में जा रहा है। मऊ शहर के प्रमुख क्षेत्र भीटी, हनुमान नगर, स्वदेशी कॉटन मिल, मठिया टोला, डोमनपुरा, मतलूपुर और निजामुद्दीनपुरा में बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन क्षेत्रों में स्थित दर्जनों खाली प्लॉट में पूरे साल नाली का पानी भरा रहता है। एक अक्तूबर से शुरू संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है।
अभी तक अभियान अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा है। अभियान के तहत फोटो खिंचवाना, काॅलोनी में छिड़काव, घास की सफाई आदि कार्य ही हो रहे हैं।
मऊ नगर पालिका क्षेत्र के 45 वार्डों में 200 खाली प्लाट चिह्नित किए गए हैं, जहां घरों का पानी इकट्ठा होता है।
वर्तमान में 50 प्लाट तालाब का रूप ले चुके हैं। इससे शहरी इलाके की 10 लाख आबादी प्रभावित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed